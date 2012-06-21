Майже 60 тисяч вступників зараховано цього року до закладів вищої освіти на бюджетну форму навчання за держзамовленням на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань).

У рейтингу вишів перше місце посідає НТУ «КПІ імені І. Сікорського» (3911), повідомляє пресслужба МОН. Наступні — КНУ імені Т. Шевченка (3066); Національний університет «Львівська політехніка» (2448); ЛНУ імені І. Франка (2259); ХНУ імені В.Н. Каразіна (1245); НАУ (1215); НТУ «Харківський політехнічний інститут» (1215); Харківський національний університет радіоелектроніки (1048); Національний університет біоресурсів і природокористування (1026); ЧНУ імені Ю. Федьковича (860).

З-поміж популярних спеціальностей на бюджет перше місце посідає «Середня освіта» — 6217 осіб. Далі — «Медицина» (3664); «Комп’ютерні науки» (3421); «Філологія» (2325); «Інженерія програмного забезпечення» (1899); «Комп’ютерна інженерія» (1700); «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (1659); «Будівництво та цивільна інженерія» (1492); «Право» (1156); «Агрономія» (1108).