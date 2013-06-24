1084,1 мільярда гривень надійшло до загального фонду державного бюджету упродовж 2021 року, про що свідчать оперативні дані Державної казначейської служби. Бюджетний розпис виконано на 102,8%, або +30 мільярдів гривень.

За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 614,4 мільярда гривень, розпис виконано на 103,1% (+18,4 мільярда). Зокрема за основними платежами: податком на доходи фізичних осіб та військового збору — 137,6 мільярда гривень; податком на прибуток підприємств — 147,8 мільярда; рентною платою за користування надрами — 53,5 мільярда; акцизним податком з вироблених в Україні товарів — 68,7 мільярда; податком на додану вартість — 155,8 мільярда гривень (зібрано 315,5 мільярда, відшкодовано 159,7 мільярда).

Видатки за загальним фондом державного бюджету становили 1257,8 мільярда гривень, або 98,4% розпису на звітний період, повідомляє пресслужба Мінфіну. Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, обслуговування боргу, субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснено в повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.