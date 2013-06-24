«Довідки мають ходити за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання із процесу проходження військово-лікарських комісій», — підкреслив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо оптимізації процесів військово-лікарської експертизи.

У межах обговорення експертна група спільно з Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах ветеранів представила напрацювання для розв’язання проблем у цій царині. Основна мета — автоматизація та диджиталізація всіх процесів.

«Військові мають отримати належний та швидкий сервіс з відповідним рівнем обслуговування та поваги», — наголосив Прем’єр-міністр.

Учасники наради приділили увагу отриманню довідки про обставини поранення з військової частини. Очільник уряду дав завдання відповідальним міністерствам напрацювати зміни, які зроблять цю послугу в цифровому форматі. Прем’єр-міністр доручив також опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого військового ЦНАПу.

Денис Шмигаль підкреслив, що процес проходження комісій має стати людиноорієнтованим. Це стосується не лише військово-лікарської, а й медико-соціальної експертної комісії.

На нараді були присутні міністри охорони здоров’я Віктор Ляшко, у справах ветеранів Юлія Лапутіна, соціальної політики Оксана Жолнович, заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська, командувач Медичних сил Збройних сил України Тетяна Остащенко, представники міністерств цифрової трансформації, оборони, внутрішніх справ, народні депутати, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.