Проблемні питання гуманітарного розмінування в Україні було розглянуто під час координаційної наради під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та за участі Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства економіки й ДСНС.

«Через російську агресію Україна на сьогодні одна з найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі. Гуманітарне розмінування — перший етап відновлення деокупованих територій, який дає змогу почати відбудову житла і критичної інфраструктури. Потреба в розмінуванні зростає в міру визволення українських територій», — зазначив очільник уряду.

За інформацією ДСНС, розмінування нині найбільше потребують громади в десяти областях. Забруднено близько 30% всієї площі держави. За даними МВС, від початку російської агресії органи ДСНС спільно з Національною поліцією вилучили майже 500 тисяч снарядів та вибухонебезпечних предметів.

За підсумками наради було ухвалено рішення про створення державної установи «Український центр гуманітарного розмінування». Вона виконуватиме функції секретаріату й аналітичного центру та збиратиме й узагальнюватиме інформацію про потреби розмінування від Міноборони, МВС, ДСНС, обласних військових адміністрацій, країн-партнерів та міжнародних організацій.

Як зауважив Прем’єр-міністр, така установа поліпшить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності, а також дасть змогу залучити всі можливі ресурси — внутрішні й зовнішні — для проведення розмінування.

За підсумками наради було доручено розробити оперативний порядок утворення і ведення реєстру очищення земель, прискорити сертифікацію іноземних організацій, що працюють у цьому напрямі, розробити технічні регламенти процесів протимінної діяльності, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.