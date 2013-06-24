Україна на сьогодні знаходиться в центрі дезінформаційної війни, за вихідні Центр стратегічних комунікацій при МКІП викрив 10 класичних фейків РФ.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час брифінгу в Укрінформі.

«Ми зараз знаходимося в центрі дезінформаційної війни, гібридної війни. Лише цими вихідними Центр викрив 10 класичних фейків, які відбувались... Фактично вони працюють за темниками. От такий варіант темника потрапив до нас у руки, за яким фактично ЗМІ ОРДЛО і ЗМІ російські, використовуючи маніпуляції і провокації, намагаються дезінформувати наше суспільство. Чого тільки вартий вивіз українців у РФ, де вони знаходяться в якихось наметах. Дехто з них намагається повернутися. Інформація, що там тисячі чи десятки тисяч, не зовсім відповідає дійсності. Але тим не менш ми маємо відповідати на це, інформувати українців і світ про те, що там відбувається», - сказав Ткаченко.

Як повідомлялося, МКІП, інформаційне агентство «Укрінформ» і Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки запустили роботу оперативного пресцентру щодо актуальної інформації навколо ситуації у зоні проведення ООС та державного кордону України. Представники державних органів, відповідальних за безпеку - Міноборони, МВС, МЗС та інших відомств щодня інформуватимуть про ситуацію в районі ООС та навколо України в цілому. Графік виходу спікерів: о 9:30, 13:30 та 17:30.