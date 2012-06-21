13 сучасних наборів для надання першої медичної допомоги та стільки само манекенів-тренажерів для здобуття навичок надання такої допомоги, автоматизованих зовнішніх дефібриляторів, ноутбуки, проєктори та екрани для них, накопичувачі SSD. Це тільки частина з усього спеціалізованого обладнання для надання медичної, протипожежної та рятувальної допомоги жителям прифронтового краю, переданого центрам безпеки громадян у Донецькій області в межах Програми ООН з відновлення та розбудови миру і за сприяння Євросоюзу, урядів Данії, Швеції та Швейцарії.
Досі на Донеччині працюють 11 центрів безпеки громадян, створених у межах реформи з децентралізації влади та діяльності тутешніх об’єднаних територіальних громад. Жителі області, взявши за приклад схожий досвід європейських країн, уже переконалися в ефективності таких центрів, які істотно поліпшили оперативність і якість роботи поліцейських, пожежників та загалом усіх фахівців рятувальних служб. А нове обладнання від міжнародних партнерів на суму 58 тисяч доларів буде використано ще й для проведення тренінгів та навчань співробітників Служби порятунку для представників громад, що також посприяє безпеці людей.
«Ми й надалі співпрацюватимемо із Програмою розвитку ООН з відновлення та розбудови миру в Донецькій області, оскільки наші спільні зусилля для підвищення рівня безпеки стали ще ефективнішими. Тому і ми, і місцеві жителі дуже вдячні закордонним колегам за таку допомогу і сподіваємося на подальше плідне партнерство», — каже начальник Головного управління ДСНС України в Донецькій області Олексій Мігрін.