Мінекономіки розпочало процес переорієнтації роботи державних центрів зайнятості. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко під час онлайн-зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації.

«Опрацьовуємо спільну концепцію з реформи центрів зайнятості. На часі питання їх перепрофілювання під потреби роботодавця. Також ідеться про вдосконалення та осучаснення систем навчання, перепідготовки кадрів. Це прості речі, які можна змінювати вже зараз у напрямі потреб роботодавців та шукачів роботи», — цитує слова Олексія Любченка Мінекономіки.

Він зауважив на посиленні зворотного зв’язку з роботодавцями та бізнесом щодо державного замовлення у вищій освіті: «Україна щорічно інвестує близько 40 мільярдів гривень у безплатну вищу освіту. І ця інвестиція має бути розумною та виваженою — необхідний діалог про потреби економіки, визначення пріоритетів, на підготовку яких саме спеціалістів державі слід витрачати кошти».