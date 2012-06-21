Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Сьогодні в Токіо стартують так довго очікувані літні Олімпійські ігри 2020. Урочиста церемонія відкриття пройде на Національному стадіоні. Цей новий Олімпійський стадіон був офіційно відкритий в грудні 2019 року.

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Традіціоно країна-господиня Олімпіади на церемонії відкриття знайомить світ зі своєю культурою, представляє місто, за подіями в якому в найближчі два тижні стежитиме весь світ. Олімпіада, яку відклали на 12 місяців через пандемію коронавірусу, буде проходити в незвичних умовах.

Концепція церемонії звучить як United by Emotion – «Об'єднані емоціями». Ми всі – люди різного віку і національностей, з різних верств суспільства – а тепер ще й розділені фізично, нагадують організатори Олімпіади. Вони хочуть, щоб все у нас виникло однакові хвилювання, радість, а іноді і розчарування від виступів спортсменів. Спорт універсальний. Це безцінний скарб, який, як вважають організатори, здатен об'єднати світ через емоції, навіть якщо ми живемо окремо, розмовляємо різними мовами або належимо до різних культур.

«На церемонії відкриття ми прагнутимемо підтвердити роль спорту і цінність Олімпійських ігор, висловити нашу подяку і захоплення зусиллями, які ми всі доклали за останній рік, а також дати почуття надії для майбутнього. Ми сподіваємося, що це буде досвід, який покаже, як всі ми здатні відзначати відмінності і жити пліч-о-пліч, співпереживаючи один з одним», – підкреслюють організатори.

Телеканал UA: ПЕРШИЙ з 23 липня по 8 серпня здійснюватиме трансляцію Літніх Олімпійських ігор у Токіо-2020 року, повідомляє пресслужба телеканалу.

«Трансляція церемонії відкриття Ігор розпочнеться сьогодні о 13:50 і триватиме до 18:00. Українську команду на цих Олімпійських іграх представлятимуть 157 спортсменів», – наголошується в повідомленні.

Перші змагання розпочнуться 24 липня.

Трансляція ранкових сесій змагань стартуватиме о 3:00 щодня, денних сесій – з 11:00. З 18:30 до 21:00 транслюватимуться повтори змагань ранкової сесії, з 22:00 – повтори вечірніх сесій.