«Окупанте, буря насувається. Час повертати своє». Це слоган штурмової бригади «Буревій». Кістяк підрозділу – досвідчені військові, які у перші дні війни обороняли столицю, а нині героїчно утримують Бахмут. Вони шукають сміливих і завзятих добровольців, щоб разом звільняти українські території від окупантів.

«Міністерство внутрішніх справ формує вісім підрозділів Гвардії наступу. Запрошуємо вмотивованих добровольців. Під керівництвом досвідчених військових вони звільнятимуть наші території. Та спочатку пройдуть навчання з вогневої підготовки, тактичної медицини. «Буря йде на ворогів. Вступай і наступай!», – закликав заступник начальника Центрального територіального управління Національної гвардії України Вадим Макаренков.

Основа бригади «Буревій» – військові з величезним бойовим досвідом. Це бійці 1-шої Президентської бригади оперативного призначення. З початку повномасштабного вторгнення вони обороняли столицю, захищали важливі державні об’єкти та інфраструктуру. Потім – брали участь у бойових діях у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Нині ж героїчно утримують Бахмут.

Записатися до Гвардії наступу можна онлайн та офлайн. Подати анкету через сайт storm.mvs.gov.ua. Або ж прийти до одного з дев’яти ЦНАПів області.