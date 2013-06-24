Відучора на сайті Міністерства освіти і науки майбутні вступники можуть отримати відповіді на запитання щодо вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти. У співпраці з Урядовим контактним центром запрацював чат-бот, що стане онлайн-помічником у питаннях вступної кампанії 2022 року.

Натиснувши на кнопку «Поставити запитання», що розміщена у правому нижньому кутку сайту, вступники можуть розпочати спілкування з консультантами.

Консультації надають фахівці оперативно. Отримати консультацію через сервіс можна з понеділка по четвер (09:00—17:00), а також у п’ятницю (09:00—16:00).

Крім надання онлайн-допомоги, вступники можуть звернутися на безкоштовну гарячу лінію МОН із питань вступної кампанії, повідомляє міністерство.