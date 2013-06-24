Уже 289 тисяч українців надсилають інформацію у чатбот єВорог.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

«Щодня ми отримуємо повідомлення про місцеперебування російських окупантів та ворожої техніки, на які оперативно реагують наші захисники. Зараз вони потребують більше інформації про місцеперебування ворога в цих областях: Донецька, Запорізька, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Чернігівська, Сумська, Луганська, Крим», - зауважив очільник Мінцифри.

За словами Федорова, надіслати інформацію можна також без фото чи відео, достатньо лише детально описати побачене.

«Але пам'ятайте про власну безпеку. Не ризикуйте власним життям, видаляйте фото та відео зі смартфонів, чистіть кошик та будьте вкрай обережні», - закликав він.

Нагадаємо, Федоров заявив, що за допомогою штучного інтелектуз початку широкомасштабного вторнення рф в Україну вдалося розпізнати сотні вбитих росіян та написати тисячам їхніх друзів і родичів у соціальних мережах.