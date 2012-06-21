Goody (Гуді), тайська черепаха, що заплуталася у риболовецьких сітках, втратила ліву передню кінцівку. Після цього їй було важко рухатися, особливо при повороті вліво. Проте, Гуді потрапила у хороші руки. Тайські екологи об'єднали свої зусилля з фахівці чи з Університету Чулалонгкорну в Бангкоку, створивши для черепахи протез. Тепер поранена морська черепаха знову зможе нормально плавати. Подібні проєкти в стадії реалізації є в Японії і США, пише Reuters.
Гуді отримала протез, звикла до нього, а за словами її доглядача, черепаха набагато краще маневрує у воді, ніж раніше. І хоча її не випустять назад у море, вона прекрасно почуває себе у великому акваріумі, де живе і плаває.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»