Через 20-25 років в Україні може не бути зими.

Як передає Укрінформ, таку думку директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда висловив в інтерв'ю виданню Парламент.UA.

"Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія", - повідомив Кульбіда.

За його словами, теплий літній період щороку в середньому збільшується на 10-15 днів, а зимовий скорочується.

"Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - наголосив Кульбіда.

Як повідомляв Укрінформ, команда вчених із американського Північно-Західного університету в ході дослідження виявила, що глобальні кліматичні зміни до 2100 року безповоротно змінять до 95% поверхні Світового океану, зробивши їх непридатними для життя.