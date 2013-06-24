У зв'язку з аномально теплою для зими погодою ведмеді в Карпатах виходять зі сплячки.

Про це у Фейсбуціповідомляє Національний природний парк «Верховинський», передає Укрінформ.

«Аномально тепла погода цьогоріч призвела до процесів, які далеко не відповідають календарній порі року. Так, при проведенні патрулювання території парку інспекторами зустрівся слід найбільшого ссавця Карпат– ведмедя бурого (Ursus arctos). Зазвичай у цей період він би мав бути у зимовій сплячці, проте видно що цього не сталося», - йдеться в повідомленні.

Науковці парку застерігають: у разі виявлення слідів ведмедя треба якомога швидше залишити це місце, адже голодний звір, який вийшов зі сплячки, є агресивним.

Також у НПП «Верховинський» відзначили повторне цвітіння першоцвітів та типових весняних рослин, що теж пояснюється аномальним теплом цьогорічної зими.

Як повідомлялося, науковці знову зафіксувалина території Чорнобильського заповідника присутність бурого ведмедя.