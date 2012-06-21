Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У таку ситуацію з 1 квітня потрапили шахти державних вугільних підприємств «Лисичанськвугілля» та «Первомайськвугілля» на Луганщині.
Нині видобуток вугілля припинено, копальні працюють в обмеженому режимі: не знеструмлено лише водовідлив та системи провітрювання. За рішенням регіональної комісії з ТБ та НС Луганська ОДА неодноразово зверталася по допомогу у цій ситуації до уряду. Наразі, за свідченням голови військово-цивільної адміністрації міста Золоте та селища Катеринівка Костянтина Ільченка, "облдержадміністрація нам допомагає. Завдяки адміністрації, в особі заступника голови Клименка Ю. Ю. буквально сьогодні було призупинено спробу знеструмити водовідливи шахт".
«Жителі Золотого, Гірське, Тошківка, Нижнє при таких обставинах можуть залишитися без містоутворюючих підприємств. Це означає, що більше тридцяти тисяч людей залишаться без будь яких надій на виживання. Мешканці Золотого обурені, в кожній родині розмова про одне – про майбутнє шахт. Жінки формують комітет з порятунку вугільних підприємств, на яких працюють їхні чоловіки. Я починаю зустрічі з трудовими колективами. І все це коїться в червоній зоні, в самому епіцентрі війни», – написав Костянтин Ільченко на своїй сторінці у мережі Фейсбук.