Із 1 вересня аграрії зможуть податися в Державному аграрному реєстрі на дві програми з держпідтримки: виплату на гектар землі та на дотацію за утримання корів.

Про це розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час публічного обговорення «Місцевий економічний розвиток як основа продовольчої безпеки громад».

«Розпочинаємо через ДАР дві програми підтримки. Перша – це виплата на гектар у розмірі 3100 грн на 1 га. Максимальний розмір – до 120 га. Немає обмежень, скільки гектар є у власності громадян, це може бути і один, і два гектари. Друга програма – підтримка тих, хто тримає від 3-х до 100 корів. Виплата буде в розмірі 5300 грн на корову», – зазначив Тарас Висоцький.

За його словами, підтримку зможуть отримати в тому числі й особисті селянські господарства. Єдина і ключова умова – земельні ділянки мають бути зареєстровані, це ж стосується і корів. «У сіру діяльність ми не підтримуємо», – наголосив перший заступник Міністра.

Він анонсував старт прийому заявок на держпідтримку вже з 1 вересня. «Але в ДАРі можна вже зареєструватися, а з 1 вересня за 5 хвилин відправити заявку на ту чи іншу допомогу. Зареєструватися може будь-хто, для цього потрібно мати електронний підпис. Це необов’язково має бути юридична особа, може бути фізична особа-селянин. Жодних обмежень немає», – пояснив Тарас Висоцький.

Він також нагадав, що за неповні два тижні функціонування ДАРу в ньому вже зареєструвалося понад 3 тисячі аграріїв.

Як зареєструватися у ДАРі?

Для реєстрації у ДАРі вам знадобляться: мобільний телефон, електронна пошта, кваліфікований електронний підпис (або BankID, якщо реєструється фізособа).

1. На сайті dar.gov.ua натисніть «Зареєструватися».

2. Пройдіть реєстрацію через кваліфікований електронний підпис або BankID

a. реєстрація через КЕП:

i. завантажте файл ключа;

ii. введіть пароль ключа;

b. реєстрація через BankID:

і. натисніть BankID;

іі. оберіть банк, яким користуєтеся;

ііі. пройдіть аутентифікацію через сайт банку.

3. Введіть свою електронну пошту та номер телефона.

4. Вам надійдуть п'ятизначні коди на пошту та телефон – введіть їх у відповідні віконця.

5. Надайте згоду доступу до персональних даних.

6. Натисніть «Зареєструватися». Готово!

Що робити після реєстрації?

Увійдіть до електронного кабінету та перевірте дані про вас:

На сайті dar.gov.ua натисніть «Увійти до кабінету».

Пройдіть аутентифікацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису або BankID (виключно для фізосіб).

Після першого входу в Реєстр відкриється розділ Діяльність та активність. Вкажіть ваші напрями діяльності.

Завантажте статут, якщо ви реєструєтеся як юрособа.

У розділі «Персональні дані» додайте паспортні дані, дату народження і стать, основну електронну адресу та номер телефону, адресу для листування.

Перевірте ваші земельні ділянки, інформацію про які автоматично завантажується з Державного реєстру речових прав та Державного земельного кадастру. Для цього перейдіть у розділ «Земельні ділянки».

Перевірте кількість ваших тварин, інформація про яких автоматично підвантажується з Єдиного державного реєстру тварин. Для цього перейдіть у розділ Тварини.

Якщо дані про ваші земельні ділянки або тварин є некоректними, зверніться до адміністраторів реєстрів у встановленому законом порядку з вимогою виправити дані. Після оновлення даних в реєстрах інформація в ДАР оновиться автоматично.

За консультацією з питань внесення чи виправлення відомостей у державних реєстрах можна звертатися до Безоплатної правової допомоги 0-800-213-103.