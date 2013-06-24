4 травня, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час прямого ефіру «Єдині новини» розповів про ДТП у Рівненській області, гарячу лінію для пошуку зниклих та розмінування українських територій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Щодо дорожньо-транспортної пригоди в Рівненській області очільник повідомив: «Безперечно, це наймасштабніша ДТП за останні декілька років. На жаль, ми можемо озвучити щодо 26 загиблих та 12 поранених, які знаходиться межі життя і смерті. Тобто число загиблих може поповнитися».

Він нагадав, що в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже це стаття, яка продовжує щодня вбивати наших громадян.

«Через те, що на зустрічну смугу виїхав мікроавтобус Mercedes-Benz Vito, який здійснював маневр обгону, не впорався з керуванням там здійснив зіткнення з бензовозом. Своєю чергою авто з пальним виїхало на зустрічну смугу та зіткнулось із пасажирським автобусом Setra, де перебували 35 пасажирів, а також водій. Відбувся вибух, люди одночасно загинули», — уточнив деталі Міністр.

Під час ефіру анонсував, що через декілька днів буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості.

Щодо безвісти зниклих Денис Монастирський повідомив: «Наразі у МВС працює гаряча лінія 0 894 201 867, по якій родичі загиблих або безвісти зниклих можуть звернутися, заявити про це. І сьогодні є можливість співпрацювати з нашим оператором мобільного зв’язку та встановити останнє місцеперебування конкретного номера абонента для того, щоб зрозуміти де його потрібно розшукувати. Ми маємо вже декілька тисяч дзвінків на цей номер».