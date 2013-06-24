Від початку повномасштабного вторгнення через дії російських військ в Україні постраждали понад 1130 дітей.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє в Телеграмі.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 747 отримали поранення різного ступеню тяжкості», — ідеться в повідомленні.

Наголошується, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей, за даними Офісу генпрокурора, постраждали в Донецькій області - 390, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

Через бомбардування та обстріли російськими військами пошкоджені 2480 закладів освіти, 289 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, за інформацією Офісу генпрокурора, станом на початок вересня безвісти зниклимив Україні вважаються 228 дітей.