Під час вечірнього брифінгу Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук підбила підсумки евакуації 14 березня. Про це повідомляє Урядовий портал.

На жаль, із 10 заявлених гуманітарних коридорів спрацювали лише 7.

ЩО ВДАЛОСЯ

Київщина – врятовано 2028 людей.

Зокрема, із Гостомеля вивезено 400 осіб, із селищ Немішаєве і Ворзель – 620. Із селища Дмитрівка – 100, із села Перемога – 800 мирних мешканців.

На Луганщині врятовано 1780 людей.

Зокрема, із Сєвєродонецька - 600, з Попасної – 210, селища Гірське – 76, міста Рубіжне – 480, Кремінної – 82, Лисичанська – 340.

Всього за допомогою гуманітарних коридорів вдалося сьогодні врятувати 4 тисячі громадян.

ЩО НЕ ВДАЛОСЯ

Багатостраждальний Маріуполь. Залишається у облозі.

Ірина Верещук повідомила, що колону гуманітарного вантажу із продуктами, водою й ліками, яка прямувала до цього міста, продовжують блокувати в Бердянську. Водночас тим маршрутом змогло виїхати перших декілька сотень сімей - майже 150 легкових авто.

«Це дає велику надію. Але і вказує, що окупаційні війська без причини блокують у Бердянську такі необхідні продукти та медикаменти для наших людей у місті, яке вони нещадно знищують. Всім, хто сьогодні виїхав з Маріуполя, надають необхідну допомогу, зокрема, з розміщення», - прокоментувала ситуацію очільниця Мінреінтеграції.

Київщина. Порушення режиму тиші.

Окупанти впродовж дня також порушували домовленості щодо припинення вогню вздовж гуманітарних коридорів у Броварському районі Київщини. Колони автобусів для евакуації не змогли проїхати до сіл Богданівка, Нова Богданівка та Бобрик - через початок наступальних дій російської армії.

Луганщина. Бойові дії.

Під час евакуації в гуманітарних коридорах на Луганщині, попри режим припинення вогню, окупаційні сили провокували бойові зіткнення у Попасній та Рубіжному. Але людей вдалося вивезти у складних умовах, коли противник порушував фундаментальні принципи міжнародного гуманітарного права, обстрілюючи мирних громадян.

Полонені. Боротьба за кожного

«Сьогодні ми доклали максимум зусиль для визволення наших громадян, незаконно захоплених і утримуваних окупаційними військами. Проте, все ще залишається у примусовому полоні мелітопольський міський голова Іван Федоров. Досі невідома доля дніпрорудненського міського голови Євгена Матвєєва, викраденого 13 березня. Так само у полоні в Гостомелі на склозаводі і рятувальник Олексій Данченко. Вчора 8 окупантів прийшли додому з обшуком до голови мелітопольської райради Сергія Прийми. В нього відібрали всі мобільні пристрої й вимагали паролі до них, а потім забрали його в невідомому напрямку», - розповіла посадовиця.

Ірина Верещук пообіцяла: влада і далі рятуватиме наших людей і всіма можливими методами боротиметься з Росією, що уособлює собою тероризм.

«Всі ці факти свідчать: Росія поводиться як держава-терорист. Закликаю світову спільноту саме так розглядати державу, яка прийшла на нашу землю і системно бере в заручники цивільних, незаконно забираючи зі своїх домівок голів міських та районних рад, членів депутатського корпусу. Ми будемо боротися! І завтра знову відкриємо гуманітарні коридори, щоб рятувати вас, дорогі українці!» - запевнила Ірина Верещук.