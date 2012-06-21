За два останні роки в межах програми Президента «Велике будівництво» на Черкащині відновили автошляхів більше, ніж за попереднє десятиліття. Це підкреслив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час серпневої робочої поїздки в Черкаську область. Тут є над чим у цьому плані працювати: як підрахували дорожники, міста і села регіону з’єднують 1750 км автошляхів державного значення та ще в області понад 4300 км місцевих доріг. Чимало з них украй занедбані, тож місцеві жителі назвали їх «дорогами смерті».