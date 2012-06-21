Через погодні умови й технічні збої безліч потягів прибудуть із затриманням.
Про це повідомила Укрзалізниця.
Деякі поїзди затримаються на 40 хв., інші - на 5 год. Укрзалізниця перепросила в пасажирів за незручності.
Із затриманням прибудуть такі поїзди:
№274 Одеса - Чернівці - затримка становить 5 год. 10 хв.;
№82 Київ - Ужгород - 3 год. 40 хв.;
№136 Білгород-Дністровський - Чернівці - 2 год. 10 хв.;
№49 Київ - Трускавець - 2 год.;
№791 Кременчук - Київ - 1 год. 40 хв.;
№12 Одеса - Львів - 1 год. 10 хв.;
№108 Одеса - Ужгород - 1 год.;
№38 Запоріжжя - Київ - 1 год.;
№26 Одеса - Рахів - 40 хв.;
№11 Львів - Одеса - 40 хв.