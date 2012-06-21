Через погодні умови й технічні збої безліч потягів прибудуть із затриманням.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Деякі поїзди затримаються на 40 хв., інші - на 5 год. Укрзалізниця перепросила в пасажирів за незручності.

Із затриманням прибудуть такі поїзди:

№274 Одеса - Чернівці - затримка становить 5 год. 10 хв.;

№82 Київ - Ужгород - 3 год. 40 хв.;

№136 Білгород-Дністровський - Чернівці - 2 год. 10 хв.;

№49 Київ - Трускавець - 2 год.;

№791 Кременчук - Київ - 1 год. 40 хв.;

№12 Одеса - Львів - 1 год. 10 хв.;

№108 Одеса - Ужгород - 1 год.;

№38 Запоріжжя - Київ - 1 год.;

№26 Одеса - Рахів - 40 хв.;

№11 Львів - Одеса - 40 хв. 