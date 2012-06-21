Прем’єр-міністр Нової Зеландії Ясінда Ардерн заявила, що кордони країни залишаться закритим до щонайменше кінця цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

«Ми знаходимося у ситуації, коли ще не готові до повного відкриття (кордонів – ред.)», - сказала Ардерн.

Вона також заявила, що з початку наступного року Нова Зеландія перейде до нової індивідуальної моделі оцінки ризиків щодо видачі дозволу на безкарантинні подорожі.

За її словами, наступного року після відкриття кордонів вакциновані мандрівники з країн з низьким рівнем поширення коронавірусу зможуть відвідати Нову Зеландія без карантину, а туристам із країн з підвищеним рівнем поширення COVID-19 доведеться пробути на карантині впродовж 14 днів.

Прем’єр-міністр підкреслила, що пріоритетом для країни є вакцинація населення до кінця 2021 року.

Зазначається, що Нова Зеландія вважається однією з найуспішніших країн світу у боротьбі з пандемією коронавірусу. У країні зафіксовано лише 26 смертей серед населення у трохи менше п'яти мільйонів людей.

Як повідомляв Укрінформ,австралійська столиця Канберра запроваджує тижневий карантин після виявлення першого за 13 місяців випадку зараження коронавірусом.