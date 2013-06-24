Внаслідок російської атаки зазнали пошкоджень об'єкти енергетики на півночі та у центрі України. НЕК "Укренерго" не виключає застосування графіків аварійного відключення споживачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

«Внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місцях уже працюють ремонтні бригади.

«Диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень. Тому важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо у вечірні години доби», - наголосили у компанії.

Як повідомлялося, вранці 17 жовтня росіяни атакували дронами-камікадзе іранського виробництва та ракетами низку об'єктів на території України. Зокрема, був атакований Київ.