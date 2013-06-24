Унаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали понад 680 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 1 червня 2022 року, офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 243. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 446», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, наведені цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 111, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, Житомирській - 15, у м. Києві - 16.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами рф українських міст та сіл пошкоджено 1937 закладів освіти. При цьому 181 з них зруйновано повністю.

Як повідомляв Укрінформ, із початку повномасштабного вторгнення рф до Секретаріату Уповноваженого ВР із прав людини надійшли звернення від громадян щодо розшуку 1918 дітей.