Синоптики попередили про підняття рівня води в річках.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
У Львівській області очікується підняття рівня води в річках на 0,5 - 1,5 м, в нижнiх течiях річок Стрв'яж, Свiча – на 1,5 - 2,5 м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь (І рівень небезпеки – жовтий), у Стрийському районi (р. Свiча – с. Зарiчне) можливе часткове затоплення окремих об'єктiв прирiчкової інфраструктури (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).
В межах Тернопiльської, Хмельницької та Вiнницької областей – на 0,5-1,5 м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь (І рівень небезпеки – жовтий).
В межах Чернівецької області – на 0,5 - 1,5 м, в мiсцях звуження русел рiчок – на 2,0 - 2,5 м із виходом води на понижені ділянки заплав річок (І рівень небезпеки – жовтий).
В межах Закарпатської області у мiсцях проходження сильних злив на малих водотоках та у верхів'ях річок – на 0,5-1,0 м, формування значного мiсцевого та схилового стоку із пiдтопленням понижених ділянок в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел малих річок (І рівень небезпеки – жовтий ).
У мiсцях випадiння сильних опадів можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених ділянок, в гiрських районах iснує загроза сходження селевих потокiв та зсувів ґрунту (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).