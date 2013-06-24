Через впровадження в Одесі та області комендантської години з 21:00 9 квітня до 06:00 11 квітня можуть бути внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, у період дії комендантської години вхід до залізничних вокзалів Одеси та області, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години.

Вихід з вокзалів може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.

Просимо враховувати це при плануванні подорожі та уважно стежити за можливими змінами в розкладі.