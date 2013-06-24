26 грудня президент рф підписав черговий нікчемний указ щодо порядку набуття російського громадянства громадянами України. Тобто тими, які жили або живуть на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він свідчить передусім про неготовність росії до переговорів, прагнення її керівництва продовжувати війну, поглинання території України, насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу. А також підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму. Особливе обурення викликає запроваджений без згоди отримувачів порядок видачі російських паспортів примусово переміщеним на територію рф українським дітям та підліткам від 14 до 18 років, що є кричущим порушенням основоположних прав людини та доказом вчинення росією геноциду українців.

МЗС України рішуче засуджує цей документ, розцінює його як черговий злочин росії проти суверенітету і територіальної цілісності України, що грубо порушує Конституцію й закони нашої держави, чинні норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання росії, наголошує пресслужба відомства.