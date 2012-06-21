Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Черкащина вийшла на перше місце в Україні з урожайності зернових та зернобобових культур. Про це повідомили в Департаменті АПК облдержадміністрації.
Зібрано 4,2 млн. тонн зерна з середньою урожайністю 68,9 центнерів з гектара, що більше, ніж торік. Зокрема кукурудзу вже зібрали більш як на 92% площ, її намолочено 2,7 млн. тонн. Урожайність культури становить майже 80 центнерів. Найродючішими були лани в Корсунь-Шевченківчському, Лисянському та Катеринопільському районах, де намолотили з кожного гектара по 76,5 – 79,8 центнерів зерна з гектара. Непоганим видався й урожай соняшнику, сої та цукрових буряків.
За прогнозами спеціалістів, до кінця нинішньої збиральної кампанії на полях області планують зібрати всього близько 4,5 млн. тонн збіжжя.
Нині аграрії області вже завершили сівбу озимих зернових. На жаль, осінній комплекс польових робіт супроводжувався тривалим дефіцитом опадів, який зумовив жорстку тривалу ґрунтову засуху. Тому початкові умови вегетації рослин були надзвичайно складними. Чимало сільгоспвиробників нині змушені коригувати свої плани. Їм залишається сподіватися, що природа нарешті виправить свої помилки, а весна дасть змогу висіяти збільшений клин ярих культур у вологий ґрунт.