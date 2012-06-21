Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
За темпами зростання експорту Черкащина увійшла до п’ятірки найкращих в Україні. Як інформують у Департаменті регіонального розвитку облдержадміністрації, в регіональному розрізі область торік продемонструвала зростання частки експорту до 127,2 відсотка та посіла 4 місце в Україні.
Загалом з області експортували товарів на 785,7 млн. доларів США. Серед країн-партнерів найбільше продавали товарів до Індії — 18,7% від загального обсягу, Білорусії — 10,9%, Китаю — 7,7%, Польщі — 6,2%, Німеччини — 5,5%.
Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 255,1 млн. дол. США, або 32,5% від загального обсягу. Він зріс порівняно з 2017 роком на 21,5%.