13 квітня, в рамках робочого візиту до Чернігівської області, Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов з головою обласної військової адміністрації В’ячеславом Чаусом та мером міста Владиславом Атрошенком оглянули місця, що зазнали найбільших руйнувань. Це в основному будинки мирних жителів, біля яких не було жодних військових об’єктів. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Чернігівщина — наш героїчний форпост! Своїми стінами вона захищала нашу країну! Як наслідок — Чернігів та його передмістя отримали катастрофічну руйнацію. На щастя, сьогодні регіон деокупований», – сказав Олексій Чернишов.

Він зазначив, що внаслідок бойових дій тою чи іншою мірою пошкоджено мережі та об’єкти водо-, газо-, електро- та теплопостачання, знищено комунальну техніку й додав, що їх відновлення є пріоритетом.

Також наголосив, що єдиним і першочерговим завданням сьогодні є ліквідація наслідків військових дій, відновлення критично важливої інфраструктури, забезпечення базових потреб людей.

Міністр Олексій Чернишов з керівництвом області та міста визначили такі пріоритети першочергових дій:

ремонт об’єктів та систем критичної інфраструктури для можливості відновлення стабільного надання житлово-комунальних послуг населенню;

прибирання міста та відновлення його життєдіяльності;

забезпечення стабільної гуманітарної ситуації в регіоні, формування запасів продовольства, в тому числі через механізм державного замовлення.

«Уряд вже виділив Чернігівській області з резервного фонду перші 250 мільйонів гривень для проведення найнеобхідніших першочергових робіт з ліквідації наслідків воєнних дій. Своєю чергою Мінрегіон забезпечить роботу експертів з обстеження зруйнованих та пошкоджених в результаті військової агресії росії будівель», – зазначив Міністр.