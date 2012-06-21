У Чернівцях сьогодні, 26 лютого, поховають відомого журналіста, редактора, багатолітнього державного службовця Ярослава Івановича Шокотька.
Заупокійна панахида відбудеться у церкві Різдва Богородиці УГКЦ об 11.00 на вулиці Капеланській (колишня Нікітіна).
Нагадаємо, що Ярослав Іванович Шокотько помер, 24 лютого, після тяжкої тривалої хвороби.
45 років він жив і трудився на Буковині. Народився 7 жовтня 1948 року в м. Стрий Львівської області. У 1974 році закінчив факультет журналістики Львівського ордена Леніна державного університету імені Івана Франка і був направлений на роботу в Чернівецьку область.
Член Національної спілки журналістів України. Працював кореспондентом газети «Радянська Буковина», редакторам газети «Молодий буковинець», згодом – у партійних та держаних органах, завідував відділом Чернівецької міської ради, працював у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Чернівецькій області. Після виходу на пенсію був заступником голови місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація ветеранів державної податкової служби України в Чернівецькій області». Продовжував також трудитися у «Буковинському видавничому домі».