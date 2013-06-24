«Уряд не запроваджував локдаун, як під час попередніх спалахів захворювання. Замість закриття ТРЦ і закладів харчування їм дозволено працювати без додаткових обмежень, за умови повної вакцинації. Це оптимальний баланс, щоб уповільнити поширення хвороби, не зупиняючи економічної активності країни. Держава забезпечила можливість кожному безкоштовно щепитися ефективною перевіреною вакциною», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з протидії поширення інфекції.

За даними МОЗ, динаміку приросту нових випадків і госпіталізацій стабілізовано. Зокрема, в областях, які одними з перших потрапили в «червону» зону, — Херсонській, Запорізькій, Донецькій, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

За підсумками наради, профільним міністерствам доручено організувати координацію закупівлі кисневих станцій, на що уряд спрямував додатково 400 млн грн. Мінекономіки, Держпродспоживслужбі й Нацполіції доручено активізувати контроль за дотриманням перевірки COVID-сертифікатів у ТРЦ й закладах громадського харчування в областях «червоної» зони епіднебезпеки.