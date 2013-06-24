В ефірі всеукраїнського телемарафону на каналі «Freeдом: UA» Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук повідомила, що бойовики так званої ДНР нарешті відпустили представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які напередодні намагалися дістатися до Маріуполя. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Там зараз найскладніша гуманітарна ситуація, у заручниках знаходяться 130 тисяч мешканців, – повідомила посадовиця. – Щодня ми намагаємося відкрити гуманітарний коридор до Запоріжжя, але на повну силу запустити його не вдається».

За її словами, напередодні Червоний Хрест намагався домовитися з російською стороною про відкриття гуманітарного коридору із Запоріжжя до Маріуполя. Але бойовики так званої ДНР захопили його представників у полон.

«Сподіваюся, що після кількох днів полону вони повернуться до Запоріжжя, і з нетерпінням чекаю публічної заяви керівника МКЧХ Пітера Маурера - про те, чого варті обіцянки росії та запевнення, що коридор працюватиме», – наголосила вона.