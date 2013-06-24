Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав доступу до місця загибелі українських військовополонених у колонії окупованої Оленівки, але прагне туди потрапити.

Про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Минув місяць з моменту обурливого нападу на Оленівську виправну колонію. Всупереч активним конфіденційним перемовинам, нам не було надано доступу до військовополонених, що постраждали від нападу, і ми також не маємо гарантій безпеки, необхідних для здійснення цього відвідування. Ми докладаємо великих зусиль, щоб це змінити», - сказав Мардіні.

За його словами, він знає, що в людей є питання щодо ролі МКЧХ в Україні, і вважає за потрібне пояснити, що "ми можемо і чого не можемо як організація". Зокрема, Мардіні зауважив, що МКЧХ не може нікого примусити до виконання норм Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими у цьому чи будь-якому іншому збройному конфлікті.

«За це відповідають сторони, особливо в умовах міжнародного збройного конфлікту. Подобається їм це чи ні, на воюючі сторони покладено обов'язок виконувати норми, з якими вони погодилися. МКЧХ як гуманітарна організація не в змозі примусити до дії уряди чи збройні сили. Ми не маємо зброї. Ми не політики», - зазначив генеральний директор МКЧХ.

Як повідомлялося, у ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому російською армією селищі Оленівка на Донеччині внаслідок вибуху була зруйнована будівля, де утримувалися виведені із заводу «Азовсталь» українські військові. Загинули щонайменше 50 військовополонених.

За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених в Оленівці скоїли найманці зі складу приватної військової компанії «Вагнер».