Проєкт «Підтримка домогосподарств-2019» має величезний успіх у жителів прифронтових територій Луганської області. Люди дуже вдячні міжнародним донорам за допомогу в скрутну хвилину. Сказати про це та подякувати голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України Ольга Кудаєва змогла під час візиту до Сєверодонецька групи делегатів Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Бюлента Озтюрка (Турецький Червоний Півмісяць), Лео Отієно (Норвезький Червоний Хрест), а також координатора і фахівця програми Національного комітету Товариства Червоного Хреста України «Підтримка домогосподарств-2019» у Донецькій і Луганській областях.
Як повідомляє обласна організація Товариства Червоного Хреста України, під час візиту у Рубіжному та Сєверодонецьку гості відвідали домогосподарства, які отримали допомогу у вигляді грошового гранту на реалізацію ідей господарів. Зустрічі пройшли в невимушеній доброзичливій атмосфері й були корисними для обох сторін.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»