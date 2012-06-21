Останнім часом популярні хірургічні роботи можуть стати проривом у хірургічній техніці. Але зі збільшенням використання сучасних технологій виникають сумніви щодо їх переваг і можливостей.
За інформацією закордонних мас-медіа, операційних роботів дедалі частіше використовують у лікувальних закладах у всьому світі. Їхня кількість за останні десятиліття зросла в шість разів, досягнувши понад мільйон роботів. Деякі наукові видання пишуть, що хірургічні роботи передусім гарантують більш точну та малоінвазивну операцію. Крім того, вони виправляють неправильні команди, усувають тремтіння рук і зменшують вплив м'язово-скелетних перевантажень у хірургів, які часто виконують одні й ті ж операції.
Але цьогоріч Американська агенція харчових продуктів і лікарських препаратів заявила, що все ж таки ще не вистачає доказів того, що використання хірургічних роботів у раковій хірургії є цілковито безпечним і більш ефективним. Висновки ґрунтуються на результатах досліджень в Австрії. Зважили на 28 процедур лікування хірургічними роботами у пацієнтів. Як з’ясувалося, у 9 випадках не вдалося визначити, чи хірургічні роботи покращили якість оперативного втручання, особливо – в ділянці горла та живота.
Доктор Клавдія Вайлд з Інституту оцінювання технологій ім. Людвіка Больцмана у Відні переконана, що кожна нова технологія повинна спочатку підтвердити, що вона краща від тієї, яку використовують зараз, тим більше, коли вона дорожча.
Як зазначають американські хірурги Джастін Дімік і Кайл Шітц, більшість аналізів, що показують переваги роботизованої хірургії, були виконані на невеликій групі пацієнтів, не відповідаючи відповідним вимогам. Рандомізовані дослідження засвідчують, що всі малоінвазивні методи, навіть у випадку раку шийки матки, менш вигідні для пацієнток, підвищуючи ризик рецидиву захворювання та смерті.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»