Не інакше, як історичною подією для всієї медіаспільноти, голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко назвав парламентські слухання «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх розв’язання». Адже за останнє десятиліття це перший такий захід. І це попри те, що в нашій державі на неприпустимо високому рівні фізична агресія щодо журналістів. Їх за виконання професійних обов’язків залякують, б’ють. У них стріляють, їх убивають. І все це на тлі системної безкарності виконавців і замовників.
Напередодні НСЖУ оприлюднила дані Індексу фізичної безпеки журналістів України. Так, за 10 місяців 2019 року зафіксовано 60 інцидентів фізичної агресії до працівників медіа, найбільше у Києві й Київській області (17) та на Одещині (11). І антилідерські позиції ці регіони зберігають роками. До слова, Міжнародна федерація журналістів зарахувала нас до країн, де журналісти в небезпеці. Тут нашими сусідами виявилися Філіппіни, Перу, Палестина й Сомалі.
А здобутки правоохоронців у розслідуваннях проваджень про порушення прав журналістів не тішать. Як розповів під час слухань голова Нацполіції Ігор Клименко, опрацьовано наданий НСЖУ перелік порушень прав журналістів під час здійснення ними законної професійної діяльності в 2017—2019 роках. «Із вказаних 199 фактів слідчі розпочали досудове розслідування в 152 кримінальних провадженнях — у восьми визначено підслідність за органами безпеки та ДБР, у 42 провадженнях триває досудове розслідування. За підсумками досудових розслідувань, 28 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальним актом», — цитує УНІАН слова голови Нацполіції.
Очільник парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко переконаний, що злочини проти журналістів слід розглядати спеціальним прокурорським підрозділам й слідчим групам. Це має підвищити рівень розслідування. Він наголосив на відповідальності й самих журналістів за подану інформацію. А в Міністерстві внутрішніх справ призначено відповідального за контакти з журналістським середовищем і організацію безпеки з урахуванням усіх структур міністерства. Ним став заступник міністра Антон Геращенко, який пообіцяв гарантувати безпеку журналістів, отже безпеку держави і свободу демократії. А ще на сайті МВС з’явиться спецрозділ «Злочини проти журналістів та хід їхнього розслідування», де висвітлюватимуть відповідну інформацію. Головне, щоб справи не затягували і винних нарешті карали.