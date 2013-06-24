Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Чи можна підхопити вірус, просканувавши QR-код?

Використання QR-кодів (Quick Response code, або Код швидкого відгуку) стає дедалі популярнішим серед українців, а сфери їх використання чи не щодня розширюються. У QR-коді можуть бути зашифровані різноманітні дані: адреса вебсайту, посилання, документ будь-якого формату, текст, зображення, координати чи контакти та багато іншого. Це може бути все, що завгодно: від меню у кафе – до банківських реквізитів для оплати товару чи послуги.

Зчитується інформація зазвичай за допомогою камери смартфону та спеціальних програм, встановлених у телефоні.

Створити QR-код сьогодні може кожен, це справа кількох хвилин.

⚠️ Як і будь-які популярні технології, QR-коди можуть бути використані зі злочинними цілями. Наприклад, у такому коді може бути зашифроване посилання на фішинговий сайт. Або файл із вірусом. Або фальшиві платіжні реквізити. Про один із таких випадків раніше повідомляла Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку.

Щоб убезпечитись, дотримуйтеся таких правил: