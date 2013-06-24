Регулярний та правильно підібраний догляд за шкірою обличчя — запорука молодості, краси та здоров’я. Базовий догляд включає очищення, зволоження і захист від сонця. Його слід в першу чергу підбирати за типом шкіри (суха, нормальна, комбінована або жирна).

Додаткові засоби та косметичні процедури спрямовані на вирішення конкретних проблем зі шкірою, наприклад, вікових змін, висипів, гіперчутливості тощо.

Існує думка, що серйозні дерматологічні та естетичні проблеми можна вирішити виключно відвідуванням салону та проведення низки процедур. Але чи це так насправді?

Які естетичні проблеми можна вирішити вдома за допомогою доглядової косметики?

Сьогодні ринок косметики суттєво розширився за рахунок космецевтики — продуктів на стику косметології та фармацевтики. Її відмінність від звичайної доглядової косметики полягає у вищій концентрації активних речовин та можливості наявності у складі лікувальних компонентів. Космецевтика не містить барвників та ароматів, що відносить її до гіпоалергенних засобів.

В Україні офіційно представлено багато космецевтичних брендів, таких як Academie, Dermalogica, PCA Skin, Obagi Medical, Ten Science та інші, широкий перелік яких доступний в інтернет-магазині Лазерхауз Косметикс. З їх допомогою ви зможете у домашніх умовах вирішити такі проблеми:

акне та висипання;

в’янення шкіри, неглибокі вікові зміни;

пігментація;

зневодненість;

розацеа;

гіперчутливість.

Окремо слід згадати космецевтику для домашнього догляду, яку можна придбати лише за наявності рекомендації від професійного косметолога або дерматолога. Це iS CLINICAL, Jan Marini, Danne Montague King (DMK), Zein Obagi. Продукти даних брендів мають найбільші концентрації активних речовин та інноваційні формули, дії яких максимально наблизять вас до ефекту від салонної процедури.

Чи замінить домашній догляд процедури у салоні?

Щоб відповісти на це питання у кожному окремому випадку необхідно отримати консультацію фахівця, який зможе оцінити стан вашої шкіри та скласти індивідуальний план догляду.

Як вже було сказано вище, багато естетичних проблем, з якими ми стикаємося, можна вирішити домашнім доглядом. Важливо при цьому використовувати лише 100% оригінальну професійну косметику.

Відвідування косметологічного кабінету виправдане у тому випадку, коли вам показано інвазивну процедуру. У салоні ви можете вирішити проблему глибоких вікових змін, гіперпігментації та серйозні порушення текстури шкіри внаслідок акне. Глибокі пілінги, що забезпечують максимально ефективне оновлення шкіри, також можливі тільки в салоні.