Якщо у пацієнта змінився номер телефону, інформацію про це обов’язково потрібно оновити, адже правильно зазначений номер телефону – це не просто можливість для лікаря підтримувати з вами постійний зв’язок, саме на вказаний в декларації номер приходить, наприклад, СМС з номером рецепту і кодом підтвердження на «доступні ліки» або номер електронного направлення. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Для цього необхідно звернутися до лікаря, з яким підписана декларація, з проханням внести зміни.

Якщо ж ви, з якихось причин, повністю втратили доступ до вказаного в декларації номеру телефону і не маєте, відповідно, можливості отримувати на нього смс з кодом підтвердження та проходити аутентификацію, то змінити номер можна через електронну форму на сайті Національної служби здоровʼя України (НСЗУ) у розділі «Громадянам».

Щоб подати запит, потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, ідентифікаційний номер, документ, що посвідчує особу, його серію та номер. А також накласти кваліфікований електронний підпис (отримати його можна у Державній фіскальній службі, Казначействі, Приватбанку, у платних надавачів електронних довірчих послуг тощо).

За цим запитом пацієнта НСЗУ змінює налаштування, і з’являється можливість оновити номер телефону.

Щоб перевірити статус поданого запиту, використовуйте сервіс «Перевірка стану запиту» на сайті НСЗУ.

Там потрібно ввести реєстраційний номер запиту. Збережіть його після подачі запиту.

Після того, як запит буде виконаний і метод аутентифікації, тобто попередній номер телефону анулюється, зверніться до лікаря, з яким уклали декларацію, й оновіть свій номер телефону.