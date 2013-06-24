Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Чи мають змогу окупанти прослуховувати телефони українців, зокрема – і на тимчасово окупованих територіях? Як цьому запобігти?

Розмови українців у мережах українських мобільних операторів надійно захищені від ворога. Доступ до внутрішніх мереж операторами закрито. А передання сигналу між абонентами відбувається в зашифрованому вигляді, що унеможливлює прослуховування. Оператори використовують сучасні системи шифрування, рекомендовані міжнародними організаціями, що розробляють стандарти мобільного звʼязку та роботи мереж.

Оператори відслідковують незаконне включення в мережі. На мережах операторів працює контроль мережевого обладнання. Будь-яке включення в мережу операторів із метою прослуховування (шляхом так званого дублювання пакетів) буде одразу помічене.

У регіонах, де окупанти відключили український зв’язок і натомість намагаються запустити власного оператора, ситуація кардинально інша.

Російські спецслужби мають доступ до мереж російських операторів, тому користуватися зв’язком російських мобільних операторів треба максимально обережно.

По телефону говоріть тільки про буденні нейтральні речі та уникайте тем, які можуть нашкодити вам, вашим близьким та українській армії: не обговорюйте місць дислокації чи руху окупаційних військ, окупаційної влади тощо.

Краще взагалі мінімізувати розмови з використанням мобільного зв’язку та користуватися месенджерами з відкритим кодом і наскрізним шифруванням передання даних.

Завжди використовуйте VPN-сервіси для виходу в інтернет. Вони знижують ризик передання інформації ворогу, а також дають можливість обійти блокування інформаційних ресурсів.

Нагадуємо, що всім українцям необхідно дотримуватися правил кібергігієни. Використовувати антивіруси, не завантажувати додатків із сумнівних джерел, не відкривати надісланих незнайомцями файлів та посилань, використовувати двофакторну автентифікацію, регулярно встановлювати оновлення програмного забезпечення.

Так ви мінімізуєте ризик зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням, через яке зловмисники можуть дістати доступ до ваших даних.