Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Чи підвищує безпеку при відвідуванні сайтів режим анонімного перегляду?

Режим анонімного перегляду вебсайтів (або режим інкогніто) мають усі популярні браузери. Режим має свої переваги, проте не забезпечує користувачу цілковитої конфіденційності та – тим більше – не захищає від кібератак.

Під час роботи в анонімному режимі:

не зберігається історія переглядів вебсайтів, не зберігаються файли cookie, не зберігається інформація, яку ви вводите при заповненні різних форм, отже, її не можна буде використати наступного разу для автозаповнення.

Водночас інформацію про ваші дії все одно можуть отримати інтернет-провайдери, власники сайтів. Вона буде доступною системному адміністратору, якщо йдеться про робочий комп’ютер. А всі завантажені під час роботи в режимі інкогніто файли залишаються на пристрої.

Режим анонімного перегляду корисно вмикати, коли ви працюєте на комп’ютері, який використовують також інші особи.

Як увімкнути режим інкогніто у браузері Chrome:

Натисніть у вкладці Налаштування та керування Google Chrome – це знак у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку сторінки.

Натисніть Нове вікно в режимі анонімного перегляду.

Режим вимкнеться одразу після того, як ви закриєте вікно.

Або використовуйте комбінацію клавіш ctrl + shift + n для Windows або command + shift + n для Mac.

Як увімкнути режим інкогніто у браузері Opera:

Натиснути Меню.

Натиснути Нове приватне вікно.

Або використовуйте комбінацію клавіш ctrl + shift + n для Windows або command + shift + n для Mac.

Як увімкнути режим інкогніто у браузері Safari для macOS, iOS та iPadOS:

на Mac: натиснути Файл – Нове приватне вікно

на iPhone: відкрити браузер – натиснути Вкладки – Приватний – Готово