Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чи є законною видача повісток на вулиці та громадських місцях.

Як передає Укрінформ, про це Лубінець повідомив у Телеграмі.

«Видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність», - наголосив Лубінець.

Зазначається, що місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством – це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця.

Вручити повістку мають право: органи місцевого самоврядування; керівники підприємства, установи, організації, зокрема закладу освіти; управителі багатоквартирних будинків; посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Натомість громадянин має право дізнатись, хто видає повістку та перевірити посвідчення посадової особи.

«Перед тим, як прийняти повістку, варто уважно переглянути як посвідчення, так і саму повістку, перевірити правильність заповнення документів. Не варто хвилюватись чи соромитесь це робити», - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України заблокували 26 Телеграм-каналів, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку.