Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Засуджений до довічного ув’язнення за вбивство Оксани Макар Євген Краснощок подав заяву про перегляд вироку за нововиявленими обставинами. Він заявив, що поліцейські застосували до нього силу і вибили вирок. А за новим рішенням європейських інституцій докази, отримані таким шляхом, вважаються неприпустимими. Однак які саме обставини Краснощок вважає новими по справі, він в заяві не уточнив, тому його повинні етапувати до Миколаєва, щоб це з’ясувати.

Як писав «Урядовий кур’єр», у ніч з 9 на 10 березня 2012-го року в Миколаєві Євген Краснощок, Максим Присяжнюк і Артур Погосян спочатку зґвалтували 18-річну Оксану Макар, після чого намагалися її вбити і спалити на покинутій будові. Оксана Макар була доставлена в лікарню, але 29 березня 2012 померла. Євген Краснощок був засуджений до довічного ув’язнення, Максим Присяжнюк і Артур Погосян – до 15 і 14 років в’язниці відповідно. Погосяну і Присяжнюку терміни перерахували, відбування покарання для засуджених закінчиться в кінці 2024 і 2025 років, майже на рік раніше, ніж за початковим вироком.

Як розповів суддя Центрального районного суду в м. Миколаєві Володимир Алейніков, Євген Краснощок ще в 2017-му році звернувся до суду із заявою, в якій просив переглянути вирок через нові обставини: в березні 2017-го року одна з інституцій Європейського Союзу прийняла рішення, згідно з яким неприпустимими є докази, отримані в результаті тортур обвинуваченого. «Вважаючи, що по відношенню до нього були застосовані незаконні заходи, а точніше насильство, Краснощок звернувся до суду із заявою про перегляд вироку за нововиявленими обставинами, –зазначив суддя. – Оскільки зі змісту заяви незрозуміло на той час, вважає засуджений нововиявленими обставини досудового розслідування або рішення інституції Ради Європи, цю заява в 2017 році було залишено без руху».

Згодом Краснощок подав на апеляцію. Апеляційний суд в травні 2018-го року визнав, що суд першої інстанції не встановив всіх обставин для розгляду заяви. Після цього заяву повернули на розгляд до Центрального райсуду. Володимир Алейніков зазначив, що незрозуміло, чого хоче Краснощок, і які саме обставини він вважає новими. Тому, відповідно до закону, його повинні етапувати з СІЗО, щоб він роз’яснив, чого добивається. Натомість питання про терміни етапування та про терміни дати розгляду заяви ще зарано.

Також Алейников уточнив, що суд першої інстанції розглядає вироки тільки по тому, що написано в заяві, тому Краснощок повинен точно вказати обставини, які вважає новими. «Він написав два рядки, – зазначив суддя. – Каже, що працівники поліції під час досудового розслідування застосовували до нього незаконні засоби. Внаслідок чого змусили його зізнатися. Прізвищ працівників поліції він не вказує. Обставин він не вказує. Саме тому суд приймав рішення залишити його заяву без руху, щоб він все роз’яснив».