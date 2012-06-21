Схоже, лікарі зможуть побачити органи шлунково-кишкового тракту зсередини без інвазивних тестів. Задля цього пропонуватимуть пацієнтам прийняти спеціальні капсули, що містять бактерії та датник. Це так званий метод «бактерії в чипі», при якому датник отримує реакцію організму та бездротово скеровує їх лікарям.
Про це повідомляють закордонні ЗМІ.
Результати тестів на тваринах виявилися обнадійливими, але поки що невідомо, чи будуть вони такими ж позитивними у людей. У лабораторії дослідницька група сконструювала клітини Escherichia Cola для виділення світла при контакті зі сполуками. Їх помістили на крихітний датник, а його – у 2,5-сантиметрову засвоювану капсулу. Датник покритий напівпроникною пломбою, яка дозволяє клітинам організму контактувати з діодами бактерій після проковтування капсули. Доки бактерія активна, а це майже шість тижнів, дані можна бездротово передавати на комп'ютер або смартфон для аналізу.
Сенсорна система виявила кров у травному тракті свині, не потребуючи стандартних інвазивних методів діагностики (таких, як ендоскопія), для яких пацієнта необхідно знеболити й він зазнає стресу. Шлунково-кишкові кровотечі, серед іншого, викликають виразки шлунка, запальні захворювання кишківника та, скажімо, колоректальний рак. Майбутня розробка біосенсорів для тестування додаткових маркерів запалення або печінки збільшить клінічну корисність пристрою.
Капсулу досі усебічно вивчають, її не випробовували на людях. Аби розробити пристрій, що зможе безпечно діагностувати або контролювати захворювання людини, знадобиться кілька років. Дослідницька група заявила, що ймовірні витрати становлять від 10 до 100 доларів, адже і бактерії, і чипи виробляти недорого. Подібні датники вже розроблені для виявлення ознак запалення та інфекції. Також дослідники сподіваються зменшити розмір капсули, щоб полегшити ковтання.
Доктор Пітер Гібсон, директор гастроентерологічної лікарні Альфреда та Монашського університету в Мельбурні, Австралія, зазначив, що капсульну технологію застосовують уже багато років. Він підтвердив, що технологія, яку використовують у цьому дослідженні, ще не принесла нового методу діагностики, але метою було зробити перший крок, і це вдалося.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»