Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Під такою назвою на базі Лебединського педагогічного коледжу ім. А. Макаренка на Сумщині пройшли шості обласні педагогічні читання.
Як повідомила голова Сумського обласного центру гуманної педагогіки Валентина Кіріна-Радчук, у них узяли участь більше ста працівників освіти області, які обговорили різні аспекти виховної педагогіки.
Зокрема, відбувся дискусійний портал «З думкою на серці» за участі психологів, лікарів, письменників, представників громадськості, а також майстер-класи та творчі майстерні на теми «Позитивне мислення через емоційний інтелект», «Мистецтво стати успішним педагогом», «Жили-були думки…» та інші.
За словами лікаря, психолога, віце-президента Всеукраїнської асоціації гуманної педагогіки Ігоря Ерметова (м. Київ), подібні читання, в основі яких вчення відомого Вчителя Шалви Амонашвілі, дозволяють освітянам успішно застосовувати на практиці нові ефективні методи виховання підростаючого покоління.