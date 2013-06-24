Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) ухвалив рішення про спеціальні умови якнайшвидшого набуття Україною членства в цій фінансовій установі. БРРЄ передбачив кошти на підтримку українських біженців у Німеччині та Литві. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Набуття членства у БРРЄ відкриє Україні додаткові можливості для забезпечення житлом українців, які постраждали внаслідок війни, надання соціальних послуг та відбудови зруйнованої соціальної інфраструктури, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садочків», — наголосив урядовець.

Адміністративна рада банку схвалила п’ять нових позик на €465 мільйонів, більшу частину яких буде спрямовано на підтримку біженців з України в країнах-учасницях БРРЄ. Серед іншого йдеться про розміщення українських біженців у громадах, які приймають, надання екстреної допомоги, гуманітарні заходи тощо.

У Німеччині державний банк розвитку Північної Рейн-Вест­фалії отримав €200 мільйонів для часткового фінансування програми житла для біженців, що допоможе муніципалітетам у придбанні, будівництві та модернізації житла для українських біженців.

Уряду Литви банк надасть €120 мільйонів для підтримки близько 30 тисяч українських біженців, серед яких 13,5 тисячі дітей. Позику використають відповідні міністерства та громади, які надають першочергову підтримку, здебільшого у формі фінансової допомоги та/або грошових виплат на освіту, охорону здоров’я та соціальне забезпечення. Із цієї суми буде профінансовано стипендію 700 українських студентів.

Муніципалітет Каунаса отримав €25 мільйонів, які дадуть місту змогу підтримати 10 тисяч зареєстрованих українських біженців. Влада міста забезпечує біженців житлом, харчуванням, психологічною та соціальною допомогою, освітою для дітей та пошуком роботи для дорослих.