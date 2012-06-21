У США чоловік, який протягом 30 років використовував для лотереї одну й ту ж комбінацію, виграв 18 мільйонів 400 тисяч доларів.

61-річний гравець з округу Роскоммон у Мічигані вгадав усі шість номерів розіграних 31 липня, повідомляють на сайті лотерейної компанії.

"Коли я впізнав набір цифр, то перевірив квиток принаймні 10 разів. Я був у шоці", ㅡ сказав він.

Американець використовував комбінацію 03-05-10-20-28-31 із 1991 року і лише зараз вона принесла головний виграш. Він декілька разів думав про те, аби спробувати нову комбінацію, але щоразу вирішував продовжувати використовувати цю. Виграш переможець планує розділити із родиною, а частину грошей віддати в різні благодійні організації.

Щасливчик міг забрати гроші одразу або отримувати частинами впродовж 30 років по по 614 тисяч. Чоловік обрав перший варіант.

Джерело: Gazeta.ua