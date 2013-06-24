Деякі люди постійно відкладають покупку нових пристроїв, приладів, одягу та взуття до кращих часів. Бувають ситуації, коли чекати доводиться довго, але з приходом Чорної п'ятниці 2021 року вдасться здійснити усі свої бажання. До того ж, участь у цьому святі бере магазин Фокстрот, де всі категорії товарів продаються за оновленими цінами.

Розпродаж починається у п'ятницю 26 листопада 2021 року. Наступний розпродаж розпочнеться у понеділок як логічне продовження свята. Будь-яка Чорна п'ятниця 2021 року стане нагодою для придбання нової побутової техніки, смартфона, планшета або ноутбука. Діє стандартна доставка та умови оплати, а перед покупцями зберігаються гарантійні зобов'язання від виробників.

Побутова техніка від Фокстрота

Найбільш затребуваною є дрібна побутова техніка, інструменти та аксесуари. Серед цих категорій слід виділити:

♦ фени;



♦ чайники;



♦ праски;



♦ відпарювачі;



♦ мікрохвильові печі;



♦ грилі та інші предмети побуту.

День знижок не буде зайвим і для оновлення великої побутової техніки. Багато хто може оновити холодильник, вибравши щось із таких брендів, як ARDESTO, ATLANT, BEKO, BOSCH, CANDY, ELECTROLUX, GORENJE, INDESIT, LG, LIEBHERR тощо. Є невеликі моделі для готелів, а також вбудовані холодильники під будь-які завдання клієнтів.

Електроніка та аксесуари

Чорна п'ятниця у Фокстроті – це чудовий спосіб оновити смартфон, планшет чи купити ноутбук. Знижки діють як на флагмани, так і на моделі в середньому та мінімальному бюджеті. За допомогою фільтра, який розташований у лівій частині каталогу, вдасться зробити вибірку за технічними характеристиками, виробником та іншими ключовими параметрами.

Переваги купівлі товарів у Фокстроті

Традиційно магазин має великий набір плюсів і переваг:

♦ компетентні менеджери для консультації з будь-яких питань;



♦ зручна навігація та швидка робота сайту;



♦ купівля на виплату або в кредит;



♦ кілька способів швидкої доставки;



♦ дотримання гарантійних правил.



Навіть найдорожчу техніку можна придбати за низькими цінами. Заздалегідь рекомендується пройти реєстрацію та додати необхідні товари до кошика чи листа очікування. Не зайвим буде підписатися на оновлення каталогу.

Є знижки до 70%. Також акція пройде в понеділок і розпочнеться о 00:00. Це чудовий період для додаткового шопінгу, якщо хтось не встиг купити щось у офіційне свято Чорної п'ятниці.