Чорногорія підтримує Україну на шляху до НАТО. Про це за підсумками зустрічі з Міністром оборони України Олексієм Резніковим заявив Міністр МВС, виконуючий обов’язки Міністра оборони Чорногорії Філіп Аджич, який на чолі делегації 23 листопада перебував з візитом у Києві. «Сьогодні Україна бореться за свободу всього європейського континенту. Ми захоплюємося мужністю українських захисників. Ми завжди поруч з вами. Наша країна є добрим другом вашого народу. Чорногорія підтримує прагнення українців стати повноправним членом НАТО. Ми будемо вашими адвокатами не тільки на Балканах, а і в Альянсі та Європі», – наголосив Філіп Аджич. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили питання надання Україні подальшої підтримки в боротьбі з агресором та реалізацію двосторонніх проектів в оборонній сфері.

Олексій Резніков висловив вдячність народу та Уряду Чорногорії за надану Україні всебічну підтримку та допомогу з відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визначених кордонах. «Народ Чорногорії, який пройшов тернистий шлях у своїй боротьбі за незалежність, як ніхто інший розуміє Україну, яка сьогодні відстоює власну свободу. Європейська безпека залежить від непорушної солідарності усіх демократичних країн, які об’єдналися для захисту загальнолюдських цінностей. Спільно здолаємо агресора», – зазначив Міністр оборони України.

Також у заході взяли участь Надзвичайний і повноважний Посол Чорногорії в Україні пані Драгіца Понорац, Державний секретар Міноборони Чорногорії Крісто Перович, заступник НГШ полковник Желько Радулович та заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук.