Питання поглиблення співробітництва та участі у проектах відновлення обговорили під час онлайн-зустрічіПерший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко та Президент Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР) доктор Серхат Кьоксал. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Попри те, що бойові дії ще тривають, Україна разом з партнерами опрацьовує план та механізми відновлення нашої країни. І ми сподіваємося, що Чорноморський банк реконструкції та розвитку долучиться до участі у проектах відновлення», - зазначила Юлія Свириденко.

У свою чергу Президент Чорноморського банку торгівлі та розвитку Серхат Кьоксал зазначив, що банк зацікавлений у такій участі. За його словами, ухвалено рішення про створення відповідної робочої групи, яка зосередиться на Україні.

З боку України на зустрічі також був присутній заступник Міністра економіки - Торговий представник України Тарас Качка.

Сторони домовились визначити конкретні проекти, реалізація яких може бути профінансована ЧБТР та розпочати їх детальне опрацювання. Як було зазначено під час зустрічі, і Україна, і Чорноморський банк торгівлі та розвитку зацікавлені, щоб практична реалізація проектів розпочалася якнайшвидше.

Довідково

Чорноморський банк торгівлі та розвитку створено країнами Чорноморського регіону, зокрема й Україною у 1999 році. Статутний капітал складає 3,45 мільярда євро.

Банк підтримує економічний розвиток і регіональне співробітництво в Чорноморському регіоні через кредитування торгівлі та проектного фінансування, гарантії та участь у капіталі приватних підприємств і державних установ у країнах-членах.

За час роботи Правлінням ЧБТР схвалена участь в 53 проектах в Україні на суму 963,5 млн євро. Вже підписано 52 угоди на суму 927,9 млн євро, профінансовано 49 проектів на суму 914,2 млн євро.